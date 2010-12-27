В Выборг прибудут участники ралли "Пекин-Париж"

С 9.30 до 12.30 28 июня все желающие смогут увидеть 120 экипажей на автомобилях, выпущенных до 1975 года.

В пятницу, 28 июня, на Рыночную площадь г. Выборга начнут прибывать участники международного ралли-марафона исторических автомобилей "Пекин-Париж 2019".

С 9.30 до 12.30 все желающие смогут увидеть 120 экипажей на автомобилях, выпущенных до 1975 года. В том числе - советский ВАЗ 2103 1972 года выпуска и трехколесный Contal Mototri Tricycle 1907 года.

В Выборге участники автопробега совершат остановку с перерывом на обед. Затем они пересекут границу Российской Федерации с Финляндией через специальный скоростной участок около п. Селезнево и продолжат движение к финишу в Париже.

В этом году старт ралли состоялся в Пекине 2 июня. На старинных автомобилях участники проедут более 13 000 км. Их путь проходит через Китай, Монголию, Казахстан, Россию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Финишируют команды в Париже 7 июля.

Организатором выступает Endurance Rally Association, координатором по России является команда MIR rally. В Выборге содействие в организации осуществляет администрация МО "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО