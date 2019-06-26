Информации о пострадавших пока нет.

В среду, 26 июня, в Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме. Полосьство России заявило, что данных о россиянах, пострадавших от взрыва нет. Об этом сообщают СМИ.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Несколько этажей пятиэтажного дома разрушены. В данный момент, спасатели эвакуируют жителей прилегающих домов.

Как сообщают местные СМИ, около 4-х человек получили тяжелые ранения.

На месте работают экстренные службы.

Ранее мы сообщали о том, что рядом с Волхонским шоссе загорелась свалка.

Видео:на видео видно/telegram