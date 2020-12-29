В Петербурге сожитель украл у предпринимательницы украшения на 1,5 млн рублей

Мужчина сдал драгоценности в ломбард.

В среду, 27 января, в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась 39-летняя предпринимательница. Женщина обвинила своего безработного сожителя в хищении драгоценностей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, мужчина украл украшения из ее трехкомнатной квартиры. Свою добычу злоумышленник сдал в ломбард. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Ранее мы писали, что у сотрудницы "Газпрома" украли кроссовер за 2,2 млн рублей в Петербурге.

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