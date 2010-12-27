В Василеостровском районе неизвестные украли железные ограждения с детской площадки

Преступников разыскивают.

Днем 12 ноября в правоохранительные органы Петербурга обратилась представительница муниципального округа Василеостровского района. Женщина рассказала, что с территории детской площадки пропали железные ограждения. Конструкция исчезла на пересечении улицы Кораблестроителей и Морской набережной.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Заявительница добавила, что территория была огорожена вдоль пешеходных дорожек по Железнодорожной улицы, а также отделяло внутридомовую территорию.

Полиции удалось установить, что объекты пропали в период с 7 по 9 ноября. Злоумышленники демонтировал ограждения в темное время суток. Преступники снимали железную конструкцию с установленного места и грузили ее в "Газель". На данный момент воры разыскиваются. Расследованием занимается ГУ МВД.

Фото: Piter.tv