В ВС России создали группировку в 30 тысяч военных для борьбы с коронавирусом

Минобороны помогает регионам бороться с распространением инфекции.

В Вооруженных силах России создали группировку в 30 тысяч военных и четырех тысяч единиц техники для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на тематическом совещании, посвященном мерам борьбы с распространением COVID-19 по стране.

В ВС России ведется масштабная работа по борьбе с COVID-19...создан резерв для помощи субъектам РФ — 5 бригадных и 12 полковых сводных отрядов прокомментировал глава Минобороны

Сергей Шойгу добавил, что российские военные тесно сотрудничают с федеральными органами по исполнительной власти, чтобы помогать им координировать деятельность по борьбе с коронавирусом. Минобороны создало 17 сводных отрядов с военными медиками. Специалисты готовы оказывать помощь региональным администрациям, в лечении зараженных.

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже.