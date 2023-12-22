В Усть-Абакане произошел сильный пожар рядом с прокуратурой

Никто не пострадал в огне.

В населенном пункте Усть-Абакан на территории российского региона Хакасия произошел сильный пожар. Соответствующее заявление сделали региональные представители пресс-службы экстренного ведомства. Специалисты уточнили, что пламя распространилось по помещению, в котором находится пекарня. Здание располагается вблизи местной прокуратуры, по улице Октябрьской. В ГУ МЧС подчеркнули, что этот район этот безводный, поэтому пожарным пришлось оперативно решать вопрос с водоснабжением. Они смогли проложить магистральную линию для тушения. Пострадавший объект неэксплуатируемый, но угрозы перехода огня нет. Пожар был локализован на площади 260 квадратных метров. В ликвидации огня приняли участие 33 человека из личного состава, а также десять единиц техники. От ГУ МЧС на месте инцидента находились 24 специалиста и 7 единиц техники.

При пожаре на Лыжном переулке пострадали двое.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России