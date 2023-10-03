В Ульяновской области спасли молодого лебедя-шипуна

Краснокнижная птица пробует некоторое время в местном зоопарке.

Молодого лебедя-шипуна спасли в Чердаклинском районе Ульяновской области в минувшие выходные. Соответствующее заявление местным журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального министерства природных ресурсов и экологии. Специалист уточнили, что представители департамента охоты договорились о том, что птица перезимует в зоопарке, а весной 2024 года будет решаться вопрос о выпуске лебедя в естественную среду обитания.

Обессиленную птицу обнаружили охотники в Чердаклинском районе. Выяснилось, что это поздний выводок, который не смог вовремя улететь в теплые края и пострадал при падении. пост в соцсетях регионального Минприроды

В настоящее время краснокнижная птица находится на карантине и под присмотром ветеринаров зоопарка.

Фотограф заснял в Петербурге перелет тундровых лебедей.

Фото и видео: Вконтакте / Минприроды Ульяновской области