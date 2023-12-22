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В Ульяновской области пресекли деятельность распространителей наркотиков

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При осмотре машины полицейские изъяли 13 свертков с запрещенным веществом.

В Ульяновской области полицейские пресекли деятельность распространителей наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанными оказались жители Санкт-Петербурга. По предварительной версии, оба перевозили крупную партию наркотических средств общей массой более 10 кг. Злоумышленники забрали их из тайника на территории Ленинградской области и собирались распространить посредством закладок на территории Ульяновской области.

При осмотре машины полицейские изъяли 13 свертков с запрещенным веществом. Возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Крыму мужчина поджег иномарку односельчанину.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, наркотики, полиция, ульяновская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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