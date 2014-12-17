В Ульяновской области пресечена деятельность ОПГ, похищавшей деньги из-за уязвимости банковского приложения

Российские правоохранительные органы на территории Ульяновской области пресекли деятельность организованной преступной группы. Через социальные сети официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что в регионе полицейские при поддержке Росгвардии задержали злоумышленников, которые ранее случайно выявили уязвимость в интернет-приложении одного из местных банков. Согласно предварительным сведениям, ошибка позволяла сделать электронный платеж и одновременно обналичить те же самые денежные средства, так как они переводились со счета с заметной задержкой. В результате фигуранты открывали банковские счета, а затем похищали различные суммы. За полтора месяца им удалось присвоить более одного миллиона рублей. После выявления уязвимости она была устранена специалистами банка.

Чужие деньги брать нельзя.... Оправдаться тем, что виноват плохой программист, не получится. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Сейчас ведется уголовное дело по пункту 3 статьи 159 УК РФ. Двое задержанных местных жителей допрошены в качестве подозреваемых.

Задержан 19-летний студент по подозрению в обмане 86-летнего пенсионера с улицы Кибальчича.

Фото и видео: МВД медиа