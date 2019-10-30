В Улан-Удэ БТР протаранил внедорожник на перекрестке

Сегодня, 30 октября, в Улан-Удэ произошло столкновение БТР и внедорожника.
Сообщается, что ДТП произошло коло 9 утра по местному времени на одном из перекрестков. По сообщениям очевидцев, виновник аварии водитель военной машины, который не предоставил преимущественное право проезда внедорожнику "Ниссан Патрол". В аварии никто не пострадал. "Ниссан" получил серьезные повреждения передней части.
В сети опубликовано видео с места ДТП, на котором видно, что внедорожник поврежден, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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Видео: HUE
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