В Уфе задержали студента колледжа, помогавшего мошенникам из Украины

Полиция раскрыла в Башкирии схему перечисления денег Украине.

Российские правоохранительные органы задержали студента колледжа Башкирии, помогавшего украинскому колл-центру искать людей для похищения денежных сбережений. Подозреваемый вовлекал в криминальную схему деятельности других студентов и своих знакомых. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Согласно предварительным сведениям, фигурант расследования работал за небольшой процент. Он находил тех, кто был готов передать в пользование банковские счета, на которые затем перечислялись похищенные сбережения граждан.

Задержан студент уфимского колледжа, помогавший мошенникам из Украины. Злоумышленником оказался 19-летний молодой человек, который летом 2022 года приехал в Россию из Украины. пресс-служба МВД РФ

Дополнительно студент вовлек в схему других учащихся, которые получали на свои банковские карты финансы и переправляли деньги ему. Преступник в свою очередь переводил собранную сумму сообщникам из киевского режима. По факту произошедшего ведется уголовное дело. Молодой человек находится под стражей. Сотрудники полиции установили личность еще одного юноши, причастного к преступлению.Он отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа