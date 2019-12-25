В Уфе спортивный тренер несколько месяцев развращал 7-летнюю воспитанницу

Мужчину задержали, он сознался в содеянном.

В Уфе тренер несколько месяцев развращал 7-летнюю девочку.

В столице Башкирии 36-летний тренер по восточным единоборствам развращал 7-летнюю воспитанницу. Свои гнусные действия по отношению к маленькой девочке тренер совершал на рабочем месте с ноября 2019 года. Когда мать девочки узнала о том, что происходит с ее дочерью, она сразу же сообщила в полицию.

На данный момент мужчина задержан, он сознался в содеянном. На него возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", сообщает издание "Уфа онлайн" со ссылкой на следственные органы.

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