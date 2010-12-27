В Удмуртии пьяные родители во сне убили своего 2-месячного ребенка

На родителей возбуждено уголовное дело по статье "убийство по неосторожности".

Молодые родители после распития алкоголя задушили во сне своего ребенка.

Сообщается, что ЧП произошло 13 августа. Молодые родители приехали в гости к родителям матери в город Можга. Вечером родители распивали алкоголь с друзьями, а на ночь уложили 2-месячного ребенка между собой на диван спать. Утром, проснувшись, они обнаружили, что ребенок умер.

Проведенная экспертиза установила, что смерть младенца наступила в результате механической асфиксии в результате сдавливания груди и живота малыша.

В рамках первоначальных следственных действий произведен осмотр места происшествия, допрошены родители погибшего ребенка, в отношении которых назначено медицинское свидетельствование на предмет нахождения их в состоянии алкогольного опьянения, допрошены родители ребенка, его бабушка и дедушка, затребована медицинская документация из медицинского учреждения, где наблюдался ребенок. СУ СК РФ по РУ

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