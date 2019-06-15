Также сообщается о трех пострадавших:

В Тюменской области в ДТП с автобусом погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 14 марта на 218-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. По предварительным данным, автобус Yutong с 29 пассажирами столкнулся с автомобилем "Газель-Некст". После ДТП в автомобили спецслужб, прибывших на место трагедии, въехал большегруз Scania, водитель которого не смог вовремя затормозить.

В результате первой аварии погиб 44-летний водитель "Газели". Также сообщается о трех пострадавших: В результате второго ДТП никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что на Сахалине в ДТП погибли два человека.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области