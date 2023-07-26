В Тюмени загорелась и взорвалась "Газель"

В момент взрыва в машине никого не было.

В Тюмени на автотрассе загорелась и взорвалась "Газель". Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на 44-м километре объездной дороги вокруг Тюмени. Из топливного бака грузовика вырвалась огненная струя. Через несколько секунд машина взорвалась. В момент взрыва в "Газели" никого не было. По предварительным данным, водитель оставил машину. Выясняются обстоятельства происшествия.

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Видео: Telegram / Голос страны