В Тюмени задержали курьера, причастного к обману нескольких жителей России

Помощник аферистов забирал деньги у пенсионеров в нескольких регионах РФ.

Российские правоохранительные органы из Тюменской области задержали криминального курьера, причастного к обману нескольких жителей страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД по региону через социальные сети. Известно, что подозреваемым оказался житель города Талицы Свердловской области 2003 года рождения. Мужчина выполнял роль посредника, которй забирал у пожилых людей денежные средства для дальнейшей передачи их телефонным мошенникам.

Одной из потерпевших от аферы стала 73-летняя пенсионерка из Тюмени. Неизвестный позвонил ей под видом сотрудника полиции и сообщил, что женщина якобы оформила кредит и перевела деньги некоему злоумышленнику. Чтобы "исправить ситуацию", жительница должна была передать курьеру 350 тысяч рублей. На следующий день мошенники снова связались с пенсионеркой и под предлогом взлома её личного аккаунта в онлайн-банке убедили жертву обмана обналичить ещё 150 тысяч рублей. На этот раз средства якобы переводились на "безопасный счёт".

Лишь спустя время потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Оперативники вышли на след криминального посыльного и, выехав в служебную командировку, задержали его. пресс-служба МВД РФ

Фигурант расследования признался в содеянном и рассказал, что выполнял указания неустановленных кураторов. За работу он получал это полтора процента от суммы. В ноябре 2024 года он заимался противоправной деятельностью в Воронеже и Москве, забирая у жертв аферы суммы от 200 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Сейчас в его отношении ведется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу.

В Москве задержан работник хостела, похитивший из кабинета директора свыше 600 тысяч рублей.

Фото и видео: МВД Медиа