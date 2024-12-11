В Москве задержан работник хостела, похитивший из кабинета директора свыше 600 тысяч рублей

На территории Москвы задержан работник хостела, похитивший из кабинета директора свыше 600 тысяч рублей. Соответствующей информацией со СМИ через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов. Известно, что недобросовестный сотрудник фирмы на Складочной улице сначала взломал входную дверь в помещение, а заем незаконно проник в кабинет начальника. В результате 42-летнему мужчине достались свыше 570 тысяч рублей из личных сбережений потерпевшей, а также 55 тысяч рублей, принадлежащих компании. Оперативники смогли поймать подозреваемого на улице Генерала Тюленева.
Установлено, что он успел потратить украденные деньги по своему усмотрению.
пресс-служба МВД РФ по столице
По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.
В Петербурге задержаны подростки, занимавшиеся трэш-блогингом.
Фото и видео: МВД Медиа
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