В Тюмени восстановлено электроснабжение Зареки

В компании "Россети-Тюмень" рассказали о проведенных работах по восстановлению электричества в городе.

В Тюмени восстановлено электроснабжение в части города Зареки, в котором ранее произошло отключение электроэнергии. Вечером 1 февраля жители заявили о случившемся блэкауте на трех подстанциях. В частности, эти объекты обеспечивают освещение районов Тарманы, Мыс. Об этом журналистам рассказали в местной пресс-службе компании "Россети-Тюмень".

Энергетики оперативно восстановили электроснабжение части потребителей. В восстановительных работах приняли участие пять бригад компании в составе 20 человек и пять единиц техники. пресс-служба компании "Россети-Тюмень".

Согласно предварительным сведениям от компании, причиной коммунальной аварии стал обрыв провода воздушной линии 110 кВ на высоковольтной ЛЭП. Слухи о технологических нарушениях на подстанциях не подтвердились. В ближайшее время в работу будет введена отправленная на плановый ремонт резервная линия.

По данным от регионального УГИБДД, в городе не работали некоторые светофоры, поэтому сотрудникам инспекции пришлось регулировать автомобильное движение в Заречной части города, а также частично на одной из главных улиц Тюмени - Мельникайте. В зону отключения электроснабжения не попали местные госпитали и медицинские организации со стационарными отделениями. Во всех больницах также предусмотрены автономные источники питания.

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