Жители региона лишились света из-за непогоды.

В Тверской области около 11,4 тысячи человек остались без электричества. Об этом рассказали представители Минэнерго России. По данным чиновников, регион частично остался без света из-за непогоды. Утром 28 ноября мокрый снег и ветер стали причиной отключения электросетей 35-110 кВ и 6-10 кВ "Тверьэнерго".

Без электроснабжения остались бытовые потребители 429 населенных пунктов (около 11 400 человек). Мощность отключенных потребителей – 18,4 МВт сообщение Минэнерго России

Напомним, что на улице в Тверской области синоптики говорят о погоде с нулем градусов по Цельсию. Аварийные работы по восстановлению электричества в регионе на данный момент ведут 65 бригад. В них задействованы 269 специалистов и 82 единицы специальной техники. Ситуация взята под особый контроль правительственной комиссии по устранению последствий массовых нарушений.

Энергоснабжение Владивостока вернется на постоянную схему в течение двух месяцев.

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