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В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Сегодня, 9:00
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В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

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Приказ подписала главный санитарный врач республики.

В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального правительства. Документ подписан главным санитарным врачом Людмилой Салчак из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В республике специалисты фиксируют низкий охват привитых граждан, работающих в сферах с наибольшим риском заражения.

Руководитель Роспотребнадзора по региону сообщила о группах профессий, которые должны быть вакцинированы в количестве не менее чем 60% от общей численности сотрудников организации. 

пресс-служба администрации Тувы

Под обязательную вакцинацию попадут сотрудники образовательных и медицинских учреждений, оздоровительных лагерей, представителей социальной сферы, культуры, досуга, общественного транспорта и сферы обслуживания, торговли, общепита, производственных цехов и сферы услуг и туризма, почтовых отделений, ЖКХ, студенты и граждане старше 65 лет.

Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: обязательная вакцинация, регионы, тува
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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