Приказ подписала главный санитарный врач республики.

В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального правительства. Документ подписан главным санитарным врачом Людмилой Салчак из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В республике специалисты фиксируют низкий охват привитых граждан, работающих в сферах с наибольшим риском заражения.

Руководитель Роспотребнадзора по региону сообщила о группах профессий, которые должны быть вакцинированы в количестве не менее чем 60% от общей численности сотрудников организации. пресс-служба администрации Тувы

Под обязательную вакцинацию попадут сотрудники образовательных и медицинских учреждений, оздоровительных лагерей, представителей социальной сферы, культуры, досуга, общественного транспорта и сферы обслуживания, торговли, общепита, производственных цехов и сферы услуг и туризма, почтовых отделений, ЖКХ, студенты и граждане старше 65 лет.

Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации.

Фото: Piter.tv