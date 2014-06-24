В Туве похитили почти 10 млн рублей,выделенных на строительство модульных спортзалов

Сотрудница госучреждения заключила контракты с матерью и бывшей коллегой.

Российские правоохранительные органы выявили хищение почти десяти миллионов рублей, выделенных на строительство модульных спортивных залов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что предполагаемым организатором преступления стала 34-летняя женщина, которая трудилась главным специалистом в одном из местных государственных учреждений. Злоумышленница отвечала за закупки помогала заключению контрактов на поставку материалов для создания трёх модульных спортзалов. Она подготовила от имени двух бизнесменов коммерческие предложения. Указанными индивидуальными предпринимателями являлись мать злоумышленницы и её бывшая коллега по работе. В документах она завысила стоимость товаров больше, чем в два раза.

Реальная цена составляла 9,1 млн рублей, но благодаря махинациям на счета подрядчиков было перечислено 19 млн рублей. Из них 9,8 млн рублей инициаторша аферы забрала себе. пресс-слкжба МВД РФ

В результате государственному бюджету был причинён ущерб в особо крупном размере. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Бывшая сотрудница госучреждения допрошена в качестве подозреваемой, а предприниматели, выполнявшие контракт, проходят по делу как свидетели.

В Оренбургской области раскрыта инсценировку разбойного нападения.

Фото и видео: МВД Медиа