В Туве откроется крупнейший по площади буддийский монастырь в России

Объект стал крупнейшим на территории России буддийским монастырем.

Торжественная церемония освящения крупнейшего буддийского монастыря России "Тубтен Шедруб Линг" или "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни" завершилась в столице Тувы Кызыле. Об этом рассказали представители информационного агентства "РИА Новости". Региональные власти отметили, что основной буддийский монастырь республики был создан по инициативе родившегося в регионе министра обороны РФ Сергея Шойгу на том месте, которое благословил Далай-лама XIV во время своего единственного визита в Туву, который был совершен 21 сентября 1992 года.

Напомним, что речь идт о крупнейшем по территории буддийском монастыре в России и первом в Туве, построенным с 1930-годов XX века, когда советское руководство закрыло в регионе последнюю аналогичную обитель. В открытии монастыря принимали участие почетные гости, артисты, буддийские монахи произнесли специальные молитвы. Известно, что днем 28 апреля в статую Будды вложили реликвию – частицу праха Будды Шакьямуни. Эта реликвия является одним из подарков Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо, который решил взять монастырь под духовное покровительство.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости