В Петербурге открылась ретроспективная выставка "Семейные ценности"

Посетить выставку можно с 1 апреля по 28 августа.

В Петербурге открывается новая выставка, которая получила название "Семейные ценности". Речь идет о ретроспективе, которая познакомит гостей с творчеством династии художников по стеклу. На экспозиции посетители увидят уникальный культурный вклад Александра, Галины, Ирины Ивановых и Екатерины Столяровой. Авторы собрали для экспозиции уникальные работы, которые создавались в период с 1996 года по настоящее время. Участники выставки связаны друг с другом родственными связями. Основателями художественной династии стали Александр Иванов вместе со своей супругой и единомышленницей Галиной, за ними последовали дочь Ирина, а также внучка Екатерина Столярова. Все артисты обучались на Кафедре керамики и стекла в ЛВХПУ имени В. И. Мухиной (СПГХПА им. А. Л. Штиглица).

В этой династии из поколение в поколение передаётся опыт работы со стеклом, при этом у каждого автора сформировался собственный уникальный стиль и почерк творчества, а также любимые приёмы и способы работы с материалом. Ключевой, объединяющей темой работ династии стала любовь к окружающей среде. Александру свойственна брутальность, драматизм и внутреннее напряжение, в то время как Галина предпочитает обращать внимание на неординарность гутной техники, презентуя яркие и живописные образы. Ирина занимается гравировками, которые наполнены уважением к природе. Она плотно компонует содержимое работ, чтобы максимально создать эффект созерцания и любования натурой. Екатерина решила обратиться к истокам и славянской мифологии, образности.

В творчестве династии затронуты такие темы как вера и религия, исторические вехи Родины, философские размышления о жизни и смерти, предназначении человека, мифологические сюжеты. Напомним, что художественная династия представляет из себя не только родственные связи, но также и философию отношения к избранному творческому и жизненном пути. Речь идет о создании произведений, которые будут актуальны на века, о служении высокому искусству художественного стекла в трех поколениях (более 55 лет).

Посетить выставку можно с 1 апреля по 28 августа во все дни, кроме понедельника. Эскпозиция размещена в Белом зале Музея художественного стекла.

Новые световые проекции украсят фасады зданий Петербурга.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия