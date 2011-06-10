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В Туве объявили траур из-за смерти Ларисы Шойгу
Сегодня, 10:04
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В Туве объявили траур из-за смерти Ларисы Шойгу

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Депутат Госдумы умерла 10 июня.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг объявил траур в пятницу в связи со смертью депутата Госдума Ларисы Шойгу. Она ушла из жизни в четверг, 10 июня.

В связи с кончиной депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу, выражая скорбь и соболезнуя ее родным и близким… Объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва, - говорится в тексте указа.

Сегодня, 11 июня, в Туве будут приспущены флаги России и Тувы.

Лариса Шойгу скончалась после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Фото: Facebook/Сергей Неверов 

Теги: лариса шойгу, траур в туве
Категории: Новости России, Лента новостей,

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