В Туве объявили траур из-за смерти Ларисы Шойгу

Депутат Госдумы умерла 10 июня.

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг объявил траур в пятницу в связи со смертью депутата Госдума Ларисы Шойгу. Она ушла из жизни в четверг, 10 июня.

В связи с кончиной депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Ларисы Кужугетовны Шойгу, выражая скорбь и соболезнуя ее родным и близким… Объявить 11 июня 2021 года днем траура в Республике Тыва, - говорится в тексте указа.

Сегодня, 11 июня, в Туве будут приспущены флаги России и Тувы.

Лариса Шойгу скончалась после продолжительной болезни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Фото: Facebook/Сергей Неверов