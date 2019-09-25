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Вчера, 13:05
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В Турции задержали мужчин, танцевавших на стене армянской церкви

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Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчин, которые устроили танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в районе Кадыкёй в Стамбуле, задержали. Об этом сообщает администрация города.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что группа молодых людей устроила танцы на улице рядом с церковью. И двое мужчин, которые были в состоянии алкогольного опьянения, забрались на стену у входа в храм и стали танцевать. Видео появилось в соцсетях.

В сообщении администрации говорится, что мужчины были задержаны у себя дома. По данному делу началось расследование.

Видео: Twitter / @fatmayavuz08

 

Теги: танцы на стене армянской церкви
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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