В Турции задержали мужчин, танцевавших на стене армянской церкви

Мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчин, которые устроили танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в районе Кадыкёй в Стамбуле, задержали. Об этом сообщает администрация города.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что группа молодых людей устроила танцы на улице рядом с церковью. И двое мужчин, которые были в состоянии алкогольного опьянения, забрались на стену у входа в храм и стали танцевать. Видео появилось в соцсетях.

В сообщении администрации говорится, что мужчины были задержаны у себя дома. По данному делу началось расследование.

Видео: Twitter / @fatmayavuz08