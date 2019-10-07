В Турции погибли 19 человек в результате ДТП с грузовиком

Еще 26 человек получили травмы.

Число жертв крупного ДТП в Турции увеличилось до 19 человек. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел в провинции Мардин. Грузовик врезался в кафе и сбил несколько человек. В СМИ сообщили, что у машины отказали тормоза, из-за чего она врезалась в два автомобиля, а затем в кафе.

Коджа сообщил, что еще 26 человек получили травмы, из них шесть – тяжелые. Их доставили в госпиталь.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане погибли в ДТП семь человек, ехавших на свадьбу.

Видео: YouTube / CNN TÜRK