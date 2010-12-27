Школьницу из Петербурга избивают в Турции и не пускают на родину

Следственный комитет Санкт-Петербурга пытается вернуть девочку в Россию, которая находится в Турции не по своей воле.

Школьницу из Санкт-Петербурга насильно держат в Турции. Чтобы спасти жизнь 15-летней, за дело взялись ГСУ СК РФ Северной столицы.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу рассказали, что несовершеннолетняя петербурженка 31 июля текущего года отправилась в Турцию. Известно, что там ее поездка была целенаправленной: 15-летняя уехала к своему отцу, чтобы получить разрешение для оформления опекунства бабушкой. Уточняется, что мужчина является гражданином России, но имеет вид на жительство в этой стране. По версии следствия, в период нахождения девочки в Турции, ее отец отменил обратный авиабилет, забрал у нее средства связи, а также документы.

В заявлении Следственного комитета говорится о том, что на телефон бабушки девочки поступают сообщения с просьбой о помощи. Также школьница сообщает, что отец удерживает ее на территории Турции, применяя физическое насилие. Важно отметить, что в сообщении от 15-летнии говорится о том, что она задумывается о самоубийстве, если не удастся ее вернуть в Россию.

В настоящее время в отношении 40-летнего мужчины, который является отцом потерпевшей возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до покушения на самоубийство". Также ГСУ пытается решить вопрос об экстрадиции ее отца.