В Тунисе амнистированный преступник изнасиловал 3-летнюю девочку

Бывший солдат, осужденный за экстремизм, получил амнистию и покинул стены тюрьмы. Однако, оказавшись на свободе, преступник изнасиловал 3-летнюю девочку.

В Тунисе 31 августа 23-летний мужчина изнасиловал девочку трех лет. Ребенка сразу же госпитализировали и сделали срочную операцию. На данный момент пострадавший ребенок по-прежнему лежит в больнице и находится под наблюдением специалистов. Представитель суда первой инстанции сообщил, что насильник арестован подразделениями безопасности. Стало известно, что преступник является дальним родственником жертвы. У него есть жена и дети, однако это не стало препятствием для злоумышленника. Ранее мужчина был военным, пока не стал религиозным экстремистом, и не был приговорен к тюремному заключению. Долго преступник в тюрьме не просидел, получив амнистию после революции, он вышел на свободу, но, как видно, взгляды свои не пересмотрел.

К сожалению, насилие продолжает оставаться нормой в Северной Африке. Как и во многих исламских странах, вопросы прав женщин и детей в Тунисе только недавно стали предметом обсуждения, и преступления на сексуальной почве тут все еще очень часты. Так, на днях в городе Губеллат банда из 5 преступников ворвалась в дом к пожилой женщине. В доме, помимо нее, находилась ее 55-летняя дочь и 15-летняя внучка. Незнакомцы жестоко избили, а затем изнасиловали всех жертв. Уходя, преступники забрали с собой несовершеннолетнюю девочку. Три дня ее держали в заложниках, продолжая избивать и насиловать. Вскоре ее нашли живой на окраине города. Как стало известно, один из пятерых нападавших является сотрудником полиции, а также живет по соседству с жертвами. После задержания подозреваемых выяснилось, что все они находились под воздействием наркотиков и алкоголя.

Революционная амнистия выпустила на улицы Туниса множество криминальных элементов. Дальнейшая политическая неразбериха только усугубила и без того сложную социально-политическую обстановку в республике, если даже сама полиция является источником правонарушений. Тем, кто хотел провести отпуск в Тунисе лучше выбрать для этого другое место. Ростуризм неоднократно предупреждал россиян о рисках путешествия в эту страну, а многие туроператоры уже свернули чартерные программы в этом направлении.

Фото: https://telegraf.com.ua/files/2017