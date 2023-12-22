В Тульской области загорелась кровля четырехэтажного дома

В Тульской области загорелась кровля четырехэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 29 января в Ясногорске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Из дома эвакуировали 40 человек, в том числе 12 детей. Шестеро из жильцов находятся в пункте временного размещения.
В тушении огня участвовали 43 специалиста и 13 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что в Свердловской области произошел пожар в производственном здании.
Видео: МЧС России
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