В Тульской области загорелась кровля четырехэтажного дома

Из дома эвакуировали 40 человек, в том числе 12 детей.

В Тульской области загорелась кровля четырехэтажного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 29 января в Ясногорске. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Из дома эвакуировали 40 человек, в том числе 12 детей. Шестеро из жильцов находятся в пункте временного размещения.

В тушении огня участвовали 43 специалиста и 13 единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области произошел пожар в производственном здании.

Видео: МЧС России