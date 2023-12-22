В тушении огня участвовали 44 специалиста и 15 единиц техники.

В Свердловской области произошел пожар в производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 29 января в городе Арамиле. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожарные эвакуировали семь человек. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении огня участвовали 44 специалиста и 15 единиц техники. Позже в МЧС по региону сообщили о ликвидации открытого горения.

Ранее мы сообщали, что в Москве загорелся Театр сатиры.

Видео: МЧС России