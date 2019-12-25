В Тульской области в городском парке утонул 10-летний мальчик

В Киреевске Тульской области погиб, провалившись под лед, 10-летний мальчик.
Региональные следственные органы сообщают, что по факту гибели мальчика проводят доследственную проверку. Как стало известно, маленький школьник отправился на прогулку в местный парк, в какой-то момент он вышел на лед и провалился. Выбраться ребенок не смог и утонул.
Тело извлекли из воды сотрудники МЧС. В настоящее время следователи выясняют все детали трагедии.
Ранее: Провалившийся под лед Лахтинского разлива мальчик находится в реанимации
Фото: СУ СК РФ по Тульской области
Обсуждение ( 0 )