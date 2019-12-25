В Тульской области в городском парке утонул 10-летний мальчик

Мальчик пошел гулять в парк с друзьями, вышел на лед и провалился.

В Киреевске Тульской области погиб, провалившись под лед, 10-летний мальчик.

Региональные следственные органы сообщают, что по факту гибели мальчика проводят доследственную проверку. Как стало известно, маленький школьник отправился на прогулку в местный парк, в какой-то момент он вышел на лед и провалился. Выбраться ребенок не смог и утонул.

Тело извлекли из воды сотрудники МЧС. В настоящее время следователи выясняют все детали трагедии.

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Фото: СУ СК РФ по Тульской области