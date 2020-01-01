По предварительной версии, мужчина погиб из-за гранаты.

В Тульской области нашли тело подполковника Росгвардии. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Известно, что речь идет о ранее пропавшем мужчине. Жертва находилась в доме на территории села Анишино. На работе погибшего считают, что трагедия не была связана с профессиональной деятельностью.

Предположительно, он подорвался на гранате. По данному факту проводится проверка. заявление источника агентства

Известно, что по факту гибели росгвардейца ведется расследование Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Следователи заинтересовались этой историей еще до момента нахождения тела погибшего. По распространенной практике дело об убийстве возбуждается при безвестном исчезновении человека. Это позволяет привлекать к поискам гражданина больше ресурсов.

В Петербурге раскрыли убийство, совершенное более 14 лет назад.

Фото и видео: Telegram / Mash

