В Тосно мамы с трудом могут получить помощь педиатра

Врачи отказываются ехать на домашний прием, а в самой больнице километровая очередь.

Во время прямой линии с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, женщина из Тосно рассказала, что врачи из областной поликлиники отказываются приезжать на дом к больному ребенку.

При этом, если идти самому, то в больнице будет ожидать "километровая очередь" к фельдшеру, который занимается дальнейшим направлением пациента. Напрямую к педиатру попасть попросту невозможно.

Дрозденко поручил Комитету здравоохранения выяснить все подробности данной проблемы и решить ее.

Ранее мы сообщали, что во время прямой линии с Губернатором жительница Приозерского района пожаловалась на недостаточное освещение в поселке Суходолье.

Фото: pixabay.com