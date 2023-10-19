В Тосненском районе заметили медведя

Последний раз зверя видели 13 июня.

В Тосненском районе Ленинградской области заметили медведя. Об этом сообщили в группе "Грибы и Грибники СПБ" в соцсети "ВКонтакте".

Жителей Ленобласти попросили быть осторожными в лесах. Мишку заметили в деревне Еглизи, вблизи садоводств СНТ "Ромашка", СНТ "Еглизи", СНТ "Жемчуг", СНТ "Утро" и СНТ "Заря". Последний раз зверя видели 13 июня.

Дорогие грибники и любители тихой охоты, будьте осторожны в лесах! Очевидец

Ранее мы писали, что в кустах у реки Оредеж замечены зимородки.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Касьянова Юлия)