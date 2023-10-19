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В Тосненском районе заметили медведя
Сегодня, 12:19
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В Тосненском районе заметили медведя

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Последний раз зверя видели 13 июня.

В Тосненском районе Ленинградской области заметили медведя. Об этом сообщили в группе "Грибы и Грибники СПБ" в соцсети "ВКонтакте". 

Жителей Ленобласти попросили быть осторожными в лесах. Мишку заметили в деревне Еглизи, вблизи садоводств СНТ "Ромашка", СНТ "Еглизи", СНТ "Жемчуг", СНТ "Утро" и СНТ "Заря". Последний раз зверя видели 13 июня.

Дорогие грибники и любители тихой охоты, будьте осторожны в лесах!

Очевидец

Ранее мы писали, что в кустах у реки Оредеж замечены зимородки.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Касьянова Юлия)

Теги: животные, ленобласть, медведь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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