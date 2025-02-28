В Томской области по пятнам крови на снегу нашли преступника

В пьяной ссоре местный житель несколько раз ударил знакомого ножом.

Следы крови, оставшиеся на снегу, вывели сотрудника российских правоохранительных органов из Томской области к дому мужчины, ножом ранившего своего знакомого. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях пресс-службой регионального управления МВД. Уточняется, что участковому уполномоченному по Каргасокскому району Роману Петришину поступило сообщение о том, что в больницу в селе Средний Васюган доставлен 52-летний мужчина с множественными ранениями. Оперативник выяснил, что пациента помогли довезти до медиков граждане, которые обнаружили потерпевшего на пересечении улицы Колхозной с переулком Береговой.

Незамедлительно полицейский приехал на место возможного происшествия, где на снегу обнаружил окровавленный кухонный нож. Также страж правопорядка заметил капли крови. пресс-служба МВД РФ

Следы привели полицейского к частному дому, расположенному в 50 метрах от перекрёстка. На ограде, крыльце и входной двери в помещение Роман Петришин обнаружил аналогичные пятна бурого цвета. В доме находился 52-летний хозяин. Мужчина признался, что распивал алкогольные напитки со своим приятелем, но потом между ними произошел бытовой конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил холодным оружием оппонента. Далее пострадавший самостоятельно вышел на улицу, а после вытащил из тела орудие преступления.

Собранные участковым уполномоченным полиции материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении села Каргасок, куда ациент был доставлен при помощи вертолёта санитарной авиации.

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Фото и видео: МВД Медиа