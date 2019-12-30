В Томской области автобус с пассажирами вылетел с дороги и перевернулся

В салоне автобуса во время ДТП находилось 9 пассажиров и водитель.

Сегодня утром, 15 января, в Томской области перевернулся автобус с пассажирами.

ТАСС сообщает, что ДТП произошло в 11 часов 10 минут по местному времени на 5-м км автодороги Кузовлево - Светлый области. Водитель автобуса 1960 года рождения не справился с управлением на заснеженной трассе и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.

На момент ДТП в автобусе было 9 пассажиров и водитель. Состояние водителя и пассажиров не уточняется.

Сегодня ранее: Момент смертельного ДТП в Башкирии (видео).

Фото: УМВД по Томской области