В Томской области автобус с пассажирами вылетел с дороги и перевернулся

Сегодня утром, 15 января, в Томской области перевернулся автобус с пассажирами.
ТАСС сообщает, что ДТП произошло в 11 часов 10 минут по местному времени на 5-м км автодороги Кузовлево - Светлый области. Водитель автобуса 1960 года рождения не справился с управлением на заснеженной трассе и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.
На момент ДТП в автобусе было 9 пассажиров и водитель. Состояние водителя и пассажиров не уточняется.
Сегодня ранее: Момент смертельного ДТП в Башкирии (видео).
Фото: УМВД по Томской области
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