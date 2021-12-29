В Томске ванна укатилась от хозяина и чуть не сбила детей

Поймать утварь владелец смог на перекрестке.

В Томской области ванна укатилась от хозяина и чуть не сбила детей. Инцидент попал на видеозапись очевидцев. На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что житель города бежит за ванной, которая катится от него по дороге. В какой-то момент мужчина практически достигает цели, но неожиданно падает на пути из-за гололеда. После этого ванна еще сильнее ускоряется и практически задевает находящегося рядом несовершеннолетнего прохожего.

В Томске уточнили, что поймать ванну удалось только на перекрестке. В тот момент на проезжей части не оказалось автомобилей.

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