В Томске несовершеннолетнего осудили за диверсию на железной дороге

Злоумышленник проведет срок заключения в воспитательной колонии.

На территории города Томск несовершеннолетний признан виновным в диверсии. Юноша пробудет четыре с половиной года в заключении с отбыванием в воспитательной колонии из-за попытки поджечь железнодорожное оборудование. Соответствующее заявление сделали сотрудники правоохранительных органов по региону. В полиции уточнили, что в середине сентября 2023 года сотрудники МВД, УФСБ и СОБР Росгвардии пресекли поджог релейного шкафа на перегоне между станциями "Томск-1" и "Томск-2".

На месте преступления оперативники задержали 16-летнего местного жителя, который за три недели до этого в одном из мессенджеров принял предложение неизвестного совершить диверсию на объекте транспорта. за неделю до своей поимки молодой человек фотографировал участок железной дороги, после чего отправил снимки заказчику через социальные сети. В ночь на 19 сентября юноша изготовил зажигательную смесь и попытался вывести из строя железнодорожное оборудование. Судебная инстанция признала подозреваемого виновным по 1 статье 281 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа