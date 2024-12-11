  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:52
102
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Томске изъяли партию сильнодействующих лекарств, спрятанную в детском питании

0 0

Полиция задержала подозреваемого.

В Томске российские правоохранительные органы изъяли партию сильнодействующих лекарств, спрятанную в детском питании. Сотрудники полиции указали, что речь идет о прегабалине. Оперативники проверили инфомацию, поступившую от 29-летнего жителя областного центра относительно незаконного оборота в регионе сильнодействующих веществ.  Подозреваемый был задержан после того, как  забрал в одной из транспортно-экспедиционных компаний посылку с запрещённым к свободной продаже препаратом. У фигуранта расследования позже изъяли около 500 граммов прегабалина россыпью. В том же отправлении найдено и изъято 280 капсул аналогичного вещества в блистерах.

Нелегальный товар злоумышленник приобрёл на площадке в теневом сегменте сети Интернет. Часть сильнодействующего вещества он рассчитывал употребить сам, а другую – подготовить для дальнейшего сбыта бесконтактным способом.

пресс-служба МВД РФ

В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 234 УК РФ. 

Житель Красноярска ограбил магазин, извинившись перед продавцом.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: мвд, прегабалин, регионы, томская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии