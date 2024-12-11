В Томске изъяли партию сильнодействующих лекарств, спрятанную в детском питании

Полиция задержала подозреваемого.

В Томске российские правоохранительные органы изъяли партию сильнодействующих лекарств, спрятанную в детском питании. Сотрудники полиции указали, что речь идет о прегабалине. Оперативники проверили инфомацию, поступившую от 29-летнего жителя областного центра относительно незаконного оборота в регионе сильнодействующих веществ. Подозреваемый был задержан после того, как забрал в одной из транспортно-экспедиционных компаний посылку с запрещённым к свободной продаже препаратом. У фигуранта расследования позже изъяли около 500 граммов прегабалина россыпью. В том же отправлении найдено и изъято 280 капсул аналогичного вещества в блистерах.

Нелегальный товар злоумышленник приобрёл на площадке в теневом сегменте сети Интернет. Часть сильнодействующего вещества он рассчитывал употребить сам, а другую – подготовить для дальнейшего сбыта бесконтактным способом. пресс-служба МВД РФ

В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 234 УК РФ.

Житель Красноярска ограбил магазин, извинившись перед продавцом.

Фото и видео: МВД медиа