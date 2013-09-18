В Тынде ввели режим ЧС из-за ливней

Из Приамурья были эвакуированы 26 человек.

В Тынде и Тындинском округе Приамурья власти ввели режим чрезмерной ситуации из-за продолжающихся ливней. На текущий момент региональный Минтранс уведомил журналистов о том, что с территории были эвакуировано 26 человек.

В городе Тында смыло 2 моста. Отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Эвакуировано 26 человек, размещены у родственников, от ПВР отказались. пресс-служба Минтранса по региону

Известно, что в микрорайоне Беленький проживают 800 человек взрослого населения.Министр по транспорту в Приамурье Александр Зеленин уточнил, что местные синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В особенности эта ситуация касается северной части области.Чиновник добавил, что во всех районах региона работают мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам в случае такой необходимости.

МЧС предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий в пятницу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости