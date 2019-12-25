В Тихвине обнаружили бесхозный цинковый гроб

Судя по снимкам, находку обнаружили у территории кладбища.

В воскресенье, 14 июня, жители Тихвина поделились в соцсети фотографиями необычной находки на кладбище: очевидцы обнаружили, по всей видимости, цинковый гроб.

В комментариях пользователи выдвинули свои предположения. Кто-то поделился мнением, что скорее всего гроб обнаружили во время похорон. Один из комментаторов отметил, что находка, видимо, лежит давно: успела обрасти мхом. Некоторые горожане предположили, что гроб – военный, на нам даже есть надпись, но ее не разобрать. Одна из жительниц напомнила, что в таких гробах захоранивали воевавших в Афганистане.

Дальнейшая судьба находки неизвестна.

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Фото: vk.com/tih_win