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В Тихвине Renault сбил 11-летнего мальчика на самокате
Сегодня, 9:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине Renault сбил 11-летнего мальчика на самокате

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Ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В Тихвинском районе Ленобласти полиция проводит проверку по факту ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло 5 октября около 16:20 у дома №51 по Красноармейской улице. Renault  Logan под управлением 41-летнего мужчины, сбил 11-летнего мальчика, который выехал на проезжую часть на самокате.

Ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Накануне на Ветеранов иномарка сбила двух девочек вне зоны пешеходного перехода.

Фото: pexels

Теги: renault, дети, самокат
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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