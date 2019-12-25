В Тихвине Renault сбил 11-летнего мальчика на самокате

Ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В Тихвинском районе Ленобласти полиция проводит проверку по факту ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло 5 октября около 16:20 у дома №51 по Красноармейской улице. Renault Logan под управлением 41-летнего мужчины, сбил 11-летнего мальчика, который выехал на проезжую часть на самокате.

Ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Накануне на Ветеранов иномарка сбила двух девочек вне зоны пешеходного перехода.

Фото: pexels