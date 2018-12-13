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В Театре Ленсовета отменили спектакли из-за анонимного "минера"
Вчера, 22:51
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IRINA_CHALKINA

В Театре Ленсовета отменили спектакли из-за анонимного "минера"

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В театр поступил анонимный звонок около семи часов вечера.

Во вторник, 30 апреля, В Театре Ленсовета отменили спектакли из-за анонимного "минера". Об этом сообщают в пресс-службе театра.

Уважаемые зрители! В связи с поступившим анонимным сообщением о заминировании театра, мы были вынуждены отменить сегодняшние спектакли. О дальнейших действиях (переносе спектаклей, возврате билетов)  сообщим особо

сказано в сообщении

В театр поступил анонимный звонок около семи часов вечера. Известно, что в это время должна была начаться премьера спектакля режиссера Ильи Мощицкого "Посох. Палка и Палач". Однако, уже в это время в здании прошла эвакуация. 

На место приехали сотрудники полиции и ГИБДД.

Ранее мы сообщали о том, что на КАДе выгорел до тла автомобиль

Фото:pixabay

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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