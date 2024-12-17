В Татарстане пресечена работа мобильной сим-фермы

Ирина Волк раскрыла подробности криминальной схемы по обману абонентов из России иностранцами.

Российские правоохранительные органы из Бюро специальных технических мероприятий при содействии оперативников из Татарстана выявили передвижной узел связи. Согласно предварительной информации от МВД, речь идет о сим-ферме на колесах, которую иностранные преступники использовали в целях хищения денежных средств россиян. Соответствующей информацией через социальные сети поделилась официальный представитель полиции Ирина Волк. Она уточнила, что ранее судимый по статье за мошенничество житель Новосибирской области рассказал о том, что по заданию анонимного куратора он обеспечивал работу оборудования. Это устройство позволяло подменять номера зарубежных мобильных абонентов на отечественные. В противоправной деятельности злоумышленник применял сим-бокс, GSM-шлюз и роутеры, которые были спрятаны в автомобильном сабвуфере.

В Казани мобильная сим-ферма действовала в течение нескольких недель. Ее поиски полицейские вели в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о дистанционном хищении с ущербом порядка 3 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

Установлено, что фигурант расследования приезжал в указанные сообщником места, затем на некоторое время активировал установленное в машине оборудование, а после выключал его и переезжал на другую локацию. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В МВД задержали двух москвичей, обманувших жительницу Костромской области на 2,7 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа