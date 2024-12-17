В Татарстане пресечена работа мобильной сим-фермы

Российские правоохранительные органы из Бюро специальных технических мероприятий при содействии оперативников из Татарстана выявили передвижной узел связи. Согласно предварительной информации от МВД, речь идет о сим-ферме на колесах, которую иностранные преступники использовали в целях хищения денежных средств россиян. Соответствующей информацией через социальные сети поделилась официальный представитель полиции Ирина Волк. Она уточнила, что ранее судимый по статье за мошенничество житель Новосибирской области рассказал о том, что по заданию анонимного куратора он обеспечивал работу оборудования. Это устройство позволяло подменять номера зарубежных мобильных абонентов на отечественные. В противоправной деятельности злоумышленник применял сим-бокс, GSM-шлюз и роутеры, которые были спрятаны в автомобильном сабвуфере.
В Казани мобильная сим-ферма действовала в течение нескольких недель. Ее поиски полицейские вели в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о дистанционном хищении с ущербом порядка 3 млн рублей.
пресс-служба МВД РФ
Установлено, что фигурант расследования приезжал в указанные сообщником места, затем на некоторое время активировал установленное в машине оборудование, а после выключал его и переезжал на другую локацию. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
В МВД задержали двух москвичей, обманувших жительницу Костромской области на 2,7 млн рублей.
Фото и видео: МВД Медиа
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