В МВД задержали двух москвичей, обманувших жительницу Костромской области на 2,7 млн рублей

Мужчины разводили на деньги доверчивых девушек, желающих построить отношения.

Российские правоохранительные органы задержали двух москвичей, обманувших жительницу Костромской области на 2,7 миллиона рублей. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы регионального управления МВД РФ в социальных сетях. Известно, что гражданка из Шарьи объяснила, что несколько недель назад познакомилась в Интернете с молодым человеком, с которым у неё завязались романтические отношения.

Однако в ходе переписки кавалер под различными предлогами неоднократно просил у подруги деньги в долг. Возвращать их новый знакомый не спешил. пресс-служба МВД РФ по региону

Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался житель столицы. Мужчина рассказал, что план обогащения за счёт доверчивых девушек разработал совместно со знакомым. Полицейские также нашли криминального подельника, а также группу в соцсетях, при помощи которой аферисты искали жертв. В ходе общения с жительницей Шарьи преступникам удалось узнать, что семья потерпевшей недавнополучила крупную сумму денег. Для поддержания легенды о романтических отношениях один из сообщников провёл с девушкой время и пообещал в скором времени сыграть свадьбу. "Невеста" передала будущему мужу 700 тысяч рублей на организацию торжественного мероприятия. Далее женщина неоднократно переводила молодому человеку деньги, пока не поняла, что ее обманули.

Полученные деньги злоумышленники делили между собой и тратили на личные нужды. Один из них обставлял и оснащал квартиру, второй делал дорогие подарки, в том числе технику и украшения, свой настоящей возлюбленной. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленники купили за счёт средств, полученных преступным путём, автомобили и смартфоны последних моделей. Сейчас имущество изъято. В отношении мошенников ведутся уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Мужчины находятся в изоляторе временного содержания.

В Тихвине 16-летний школьник пытался поджечь здание почты.

Фото и видео: МВД Медиа