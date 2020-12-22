Подозреваемый находится под стражей.

В Татарстане полицейские изъяли более полутора килограмм наркотиков. Об этом сообщили представители пресс-службы правоохранительных органов на официальном сайте ведомства. В рамках расследования задержан 42-летний мужчина. Его подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ.

В МВД уточнили, что подозрительный мужчина обнаружен патрульной службой в поселке Царицыно. Местный житель что-то усиленно искал на территории лесопарка. Спустя некоторое время он сел а такси, но оперативники остановили автомобиль для проверки. Во время осмотра транспортного средства были найдены пакеты с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК России. Фигурант расследования находится под стражей.

Суд разрешил бывшему участнику "Дома-2" въехать на территорию России, отменив запрет МВД.

Видео: МВД РФ