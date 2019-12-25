Суд разрешил бывшему участнику "Дома-2" въехать на территорию России, отменив запрет МВД

Игорь Русанов является гражданином Украины.

Бывшему участнику "Дом-2" удалось отстоять свое право на возвращению в Россию в суде. В сентябре 2020-го года мужчина узнал, что он не может въехать в страну из-за того, что является иностранным гражданином и неоднократно в течение трех лет привлекался к административной ответственности.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, въезд, согласно Федеральному закону, был запрещен до 16 февраля 2022-го года. После этого Игорь Русанов обратился с иском в суд к МВД РФ по Петербургу и области.

Истец считал, что решение надо отменить, так как он проживает в России с 2000-го года, женат на Юлии Щегловой, с которой 14 февраля 2020 поженился на Сейшелах, имеет твердое намерение проживать с супругой в России, имеет долю в уставном капитале одной из организаций в Петербурге и платит налоги, свободно владеет русским языком и не нарушает безопасность РФ.

Русанов считал, что запрет приводит к нарушению его права на уважение частной жизни.

Смольнинский районный суд согласился с истцом и признал решение ГУ МВД по Петербургу и области незаконным.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реалити-шоу "Дом-2" перестанет выходить на ТНТ с 2021 года.

Фото: Игорь Русанов / Instagram