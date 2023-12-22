В Татарстане подростки напали на инвалида

Ситуация попала на запись с камеры видеонаблюдения.

На территории российского региона Татарстан несколько подростков напали на инвалида. Данное происшествие зафиксировано на улице. Он попал на запись с камеры видеонаблюдения. Известно, что агрессию по отношению к местному жителю злоумышленники проявили днем 16 февраля. В кадре заметно, что один из преступников сзади подбегает к мужчине с тростью, а затем толкает его в спину. После такой атаки потерпевший потерял равновесие и упал на землю. Однако на этом нарушитель спокойствия не остановился. Он решил бросить снег в лежащего оппонента. В результате помощь пострадавшему оказал неизвестный прохожий.

Прокуратура Петербурга защитила права ребенка-инвалида.

Фото и видео: Telegram / 112