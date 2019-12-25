В Татарстане родители подозреваются в систематическом истязании 4х детей

Супружеская пара из Набережных Челнов подозревается в систематическом истязании 4х детей.
Региональные следственные органы сообщают, что женщина 33 лет и ее 25-летний муж с декабря 2019 года систематически избивали и издевались над 4 детьми. 3 старших ребенка, 2004, 2007, 2012 годов рождения, дети женщины от первого брака. Младенец 2019 года рождения общий ребенок пары. Его избивали тоже.
О происходящем правоохранителям сообщили соседи семьи. Младшего малыша изъяли из семьи, старшие переданы родному отцу. По данному факту на родителей возбудили уголовное дело по статье "истязание".
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Фото: Piter.TV
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