В Татарстане родители подозреваются в систематическом истязании 4х детей

Младшего ребенка изъяли из семьи, старших передали родственнику.

Супружеская пара из Набережных Челнов подозревается в систематическом истязании 4х детей.

Региональные следственные органы сообщают, что женщина 33 лет и ее 25-летний муж с декабря 2019 года систематически избивали и издевались над 4 детьми. 3 старших ребенка, 2004, 2007, 2012 годов рождения, дети женщины от первого брака. Младенец 2019 года рождения общий ребенок пары. Его избивали тоже.

О происходящем правоохранителям сообщили соседи семьи. Младшего малыша изъяли из семьи, старшие переданы родному отцу. По данному факту на родителей возбудили уголовное дело по статье "истязание".

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Фото: Piter.TV