Видео момента ДТП: В Тамбовской области в дорожной аварии со "скорой" погибла фельдшер

Появились подробности смертельного ДТП в Моршанске Тамбовской области. В сети опубликовано видео с моментом смертельного ДТП от очевидцев.

Накануне вечером, в Моршанске в ДТП погибла 35-летняя фельдшер, еще 5 человек получили травмы.

В Моршанске Тамбовской области в районе половины 8го вечера произошло столкновение кареты скорой помощи и легковой иномарки. На опубликованных кадрах видео с моментом ДТП видно, что скорая помощь едет по улице с включенными спецсигналами и проблесковым маячком. Она пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора. На перекресток вылетает иномарка и таранит "скорую". После столкновения "скорая" загорелась.

В результате ДТП погибла молодая женщина-фельдшер. Водитель "скорой", пациентка и сопровождающий ее мужчина и водитель и пассажир иномарки с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео с моментом нападения в Москве на исполнительного директора Фонда Кино.

Видео и фото: ВК, Мой Тамбов