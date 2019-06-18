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Видео момента ДТП: В Тамбовской области в дорожной аварии со "скорой" погибла фельдшер

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Появились подробности смертельного ДТП в Моршанске Тамбовской области. В сети опубликовано видео с моментом смертельного ДТП от очевидцев.

Накануне вечером, в Моршанске в ДТП погибла 35-летняя фельдшер, еще 5 человек получили травмы.

В Моршанске Тамбовской области в районе половины 8го вечера произошло столкновение кареты скорой помощи и легковой иномарки. На опубликованных кадрах видео с моментом ДТП видно, что скорая помощь едет по улице с включенными спецсигналами и проблесковым маячком. Она пересекает перекресток на запрещающий сигнал светофора.  На перекресток вылетает иномарка и таранит "скорую". После столкновения "скорая" загорелась.

В результате ДТП погибла молодая женщина-фельдшер. Водитель "скорой", пациентка и сопровождающий ее мужчина и водитель  и пассажир иномарки с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. 

Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео с моментом нападения в Москве на исполнительного директора Фонда Кино.

Видео и фото: ВК, Мой Тамбов

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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